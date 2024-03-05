涉威脅發布前女友不雅片 警員表證成

被告謝朗傑

【本報訊】男警員被指威脅其前女友，聲稱會在網上平台發布她為自己口交的不雅影片。涉案男警遭落案起訴一項未經同意下威脅發布私密影像罪，他否認控罪，案件昨於屯門裁判法院開審。女事主出庭作供，並稱曾多次要求被告刪除相關片段，但對方拒絕更稱要「派街坊」。她其後提出分手，對方又稱「Ig見」，但其後改口稱是說笑。裁判官其後裁定表證成立，被告選擇不自辯，案件押後至周四（7日）作結案陳詞。

28歲被告謝朗傑，於控罪書報稱為警員。據悉他已被停職。他被控一項未經同意下威脅發布私密影像罪。控罪指他於2023年4月11日，在港威脅會發布Ｘ的私密影像，而在作出該項威脅時，被告的意圖是該項威脅致使Ｘ受到侮辱、驚嚇或困擾；或知道或罔顧該項威脅是否會（或相當可能會）致使Ｘ受到侮辱、驚嚇或困擾。被告亦不理會Ｘ沒有或是否對該項威脅會作出的發布給予同意。

事主叫刪片 「幫你派街坊」 雙方承認事實透露，被告在去年2月初，透過交友程式結識Ｘ，其後發展至戀人關係，惟同年7月分手。Ｘ供稱，雙方結識後3日首次見面，並發生性行為，二人其後交往。交往後不久，被告曾拍攝她更衣、小便，以及為謝口交等的片段。Ｘ曾多次要求被告刪除相關片段，被告卻拒絕更稱「幫你派街坊」。Ｘ稱她其後提出分手，被告回應「Ig見」，其後又稱只是「講吓」。不過，Ｘ認為被告只是在敷衍她。二人最終在同年7月正式分手，Ｘ及後報案求助。案件編號：TMCC 2436/2023