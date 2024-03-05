男警涉宿舍內3度非禮女童 事主：睡覺時感被篤臀摸胸

【本報訊】一名已婚男警於4年多前起，涉嫌在紀律部隊宿舍的住所內3度非禮當時約12歲，與他同住的女親戚。執法人員去年6月接獲相關報案，及後拘捕被告，落案起訴他3項非禮罪，警誡下他稱：「我從來無做過，我畀人屈嘅。」他否認控罪，昨於九龍城裁判法院開審。控方播放事主的錄影會面紀錄，她指2019年的凌晨在客廳梳化睡覺時，感覺臀部被人用手指篤了4至5下，醒來後發現被告坐在她旁邊。

據控方播放Ｘ的錄影會面顯示，Ｘ指首次事件發生時，她在晚上約10時起，在客廳的梳化上睡覺，睡至約凌晨12時，感到有人用手指有力度的篤她臀部約4至5下，她於十多秒後轉身抬頭見到被告坐在她旁邊拿着遊戲機手掣打機。被告向她稱：「做乜嘢呀，繼續瞓啦。」Ｘ覺得他如此說很奇怪，但很「攰」故回房繼續睡；2020年約7月，Ｘ稱她再在該梳化上睡覺，但睡至約凌晨1時，她感到有人用手篤她右胸側3至4下。她覺得好恐怖，轉身睜開眼見到被告轉身衝回房，Ｘ感奇怪但隨即回房睡；最後一次事件則是Ｘ在睡覺期間，發現有人撫摸她左胸，她醒來則發現被告在她旁邊。案件編號：KCCC 3375/2023