YouTube淫片評級屢放生 坐擁高薪淫審嘥米飯

東方第4度檢舉販賤賣色 獲回覆交網罪科跟進 醜聞不斷的Google旗下影片分享網站YouTube，大量裸露或性器官大特寫的影片長揭長有，東方傳媒機構（下稱「東方」）早前發現5段影片，2月23日第4度致函警務處及電影、報刊及物品管理辦事處作出檢舉及投訴，促嚴肅跟進及正視問題。警方昨回覆指案件已交由網絡安全及科技罪案調查科跟進。連同今次5段淫片，電影報刊辦共將15段影片呈交淫褻物品審裁處評定類別，結果全部無評為Ⅲ級，當中3段只評為I級既非淫褻亦非不雅；12段評為Ⅱ級不雅物品，其中10段仍未下架。影片證據確鑿性器官任睇，各界質疑淫審處放生YouTube，高薪亂評級，浪費公帑。

YouTube淫片氾濫無王管，東方早於2022年4月19日去信政府部門，檢舉YouTube渲染色情暴力又侵權，之後在去年12月21日、今年2月7日、23日及3月1日先後檢舉。就12月21日的檢舉，電影報刊辦呈交其中5段片，結果3片評為I級，兩片評為II級，2月7及23日的檢舉，結果10片獲呈交的片全評為II級，而今次獲網罪科跟進的5片屬23日檢舉的影片。至於3月1日的檢舉，暫時仍未獲呈交及評級。

證據確鑿 袒胸露陰唇大特寫 第1段是多名女子先後在鏡頭前脫去胸圍及上衣露胸，期間搔首弄姿，之後部分女子赤條條在床上滾來滾去，擺出不同姿態，不時自摸身體，又張開大腿展示陰部。第2段影片則是少女赤裸上身穿乳環的過程，無格大特寫胸部，技師先清潔乳頭，之後用筆點上穿孔位置，然後用鉗夾住乳頭，一針穿過去，過程呈現眼前，少女事後更戴住乳環受訪。

第3段片是女模特兒拍攝裸照的過程，她不斷在鏡頭前擺出誘人動作，意識淫穢，時而在椅子上張開大腿，時而單腳放在枱上展示陰部，又坐在地上張開大腿，被拍攝陰部大特寫。第4段片是另一名少女在樹林拍裸照，赤身露體在樹上爬來爬去擺出撩人動作，期間打開大腿展示陰部。最後第5段片是大特寫陰部剃毛過程，片長逾10分鐘，女子先以電動剃毛機自行剃陰毛，期間不斷張開大腿，剃陰唇附近的恥毛，之後用傳統剃刀仔細剃毛，包括將肛門附近的毛剃清。

15段片全裸露 竟無評為Ⅲ級 警務處公共關係部致函東方，指遞交該處的函件已經收悉，並已交由網絡安全及科技罪案調查科跟進。根據條例，規定任何人都不得發布淫褻物品、管有淫褻物品以供發布，或輸入淫褻物品以供發布，不論發布者是否知道該物品是淫褻物品，若被裁定罪名成立，最高刑罰是罰款100萬港元及監禁3年。《條例》適用於在香港境內發布的物品，包括在互聯網上發布的資料。

東方已5度檢舉，之前所有呈交及評級的15段影片，全部無評為Ⅲ級，香港理工大學專業及持續教育學院講師陳偉強認為審裁員在裁決上有偏頗及偏差，質疑扮盲，相關影片有大量裸露鏡頭，按道理淫審處應該將影片評為第Ⅲ級，但審裁員是受薪的，不少人申請是為「賺外快」，且每小時收入不低，直言：「既然出得幾高嘅人工去請審裁員，佢哋審裁影片同刊物時嘅決定咁偏頗，就係白白浪費了政府的公帑。」

招募難保使命感 學者促委任 陳又強調，淫審處公開招募審裁員的做法不妥當，應採用以往的委任制，委任一些社會有名望、教育界或宗教界人士做審裁員較適合。因現時的做法容易招募一些唯利是圖、純粹想賺錢的人士，他們無社會責任、無承擔及使命感，去保護青少年及未成年的兒童免受色情鏡頭的荼毒，亦吸引到性態度較開放的人士任審裁員，他們往往爭取性開放的尺度與歐美睇齊，外國這些裸露鏡頭在電視亦常有。陳不諱言：「呢啲人嘅性態度前衞，代表唔到市民做審裁，所以往往作出嘅裁決同一般社會的價值觀唔一致，亦都無代表性。」

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