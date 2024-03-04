龍七公：增添旅遊活力 打造雙向奔赴

國務院批准增加西安市、青島市為內地赴港澳「個人遊」城市，我作為西安市港區政協委員，對此表示歡迎及支持，此次新增既是兩地經濟發展所需，亦是兩地民心交流所向。但是，香港如何在把握中央惠港政策下，令旅遊業長做長有，值得深思，多管齊下做好各方面的配套措施，增添旅遊活力，才能吸引更多旅客訪港。

內地15個新一線城市中，西安及青島是最後兩個納入個人遊的城市。作為內陸城市的西安近年發展日新月異，既是國家中心城市，也是「一帶一路」向西開放的樞紐城市。西安市整體的經濟發展和產業實力強，2023年度地區生產總值已突破1.2萬億元人民幣，居民人均可支配收入為42,818元人民幣，高於全國平均水平。值得留意的是，西安市常住人口達到1,300萬，但人口結構相對年輕，60歲以下人口佔84%，且大學以上學歷佔比高達31%。因此，從旅遊方式看，西安的人口充滿活力，勞動收入水平較高，意味着西安的遊客更傾向於自由度較高的出行模式，而非跟團遊。

據悉，目前西安全市34個出入境業務受理點已經準備就緒，3月6日將全面啟動相關服務，可見在這場「雙向奔赴」的過程中，西安市已全力支持市民赴港澳個人遊。至於香港，我亦樂見剛發表的財政預算案中，願意投放資源加強旅遊推廣，增添旅遊活力。

此外，我留意到消息發布後，有出遊平台上西安赴香港的機票搜索量較前一日同一時段上漲5倍。我樂見國泰航空亦宣布將從3月底提升往來香港及西安的航班運力，由現時的每周3對增至每周5對，增加約800個機位。我相信因應個人遊放寬後可能帶來的遊客流量，政府和業界會提前部署好人手和交通等配套，提升相關接待能力。

至於特區政府發展「盛事經濟」，我一直提倡活動要有可持續性與品牌的獨特性。政府表示未來會舉辦不同範疇的盛事活動和主題式年會，並因應不同季節、節慶、類型和來源地旅客的喜好，旅發局將以不同主題打造新的體驗。我相信一系列新措施，例如每月舉辦煙火和無人機表演、重新打造「幻彩詠香江」燈光音樂匯演、推動「城市漫步」沉浸式深度遊等，將有助於豐富旅遊資源，為旅客提供更多新產品及新體驗，從而擴大活動的經濟及宣傳效益，打造香港作為旅遊首選目的地的品牌。

提高旅客免稅額度 長遠來看，我認為內地居民往返港澳地區的限制應會持續放寬，亦將愈來愈便利。近年內地二、三線城市的發展勢頭都不錯，市民生活水平提升，不排除未來會逐步將內地更多不同城市納入個人遊範圍；而增加個人遊城市只是其中一步，下一步應提高內地旅客免稅額度，定期舉辦更多大家認同的、可持續的品牌盛事，增加磁石效應，令本港旅遊業長做長有。