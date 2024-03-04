笑看天下：失範墮落 香港死得

香港治安不靖，早就淪為「國際大刀會」，近排又發現假難民手握屠刀，向貓狗砍去，你話香港點會有歲月靜好嘅安寧日子吖！呢，日前跨部門人員喺旺角上海街一單位拘捕4名越南人，佢哋涉嫌以貓狗作食物！

消息指，有人不但在無牌餐廳公然銷售貓狗肉，甚至涉喺網上宣傳，明目張膽至令人齒冷！一個社會失範，真係乜嘢衰嘢都可以發生，香港早喺上世紀50年代便立法禁食貓肉狗肉，之但係，自從來了假難民，烹貓煮狗竟又活躍起來。

漁護署經連日調查後，日前根據《貓狗規例》（第167A章），落案起訴涉案4名非華裔人士。據悉，涉案4人中有3人持行街紙留港，即係大家熟悉嘅假難民。佢哋係假難民，卻真犯案！近年好幾單打劫錶行、金行，都同佢哋有關。

本港過去幾年只有零星食貓狗肉事件，之但係漁護署去年卻接獲35宗食用貓狗肉嘅投訴，按年急升超過30倍。案件急升，顯示有關條例規定食貓狗肉最高只須坐監半年、罰款5,000元，根本毫無阻嚇力；更荒謬嘅係，較虐待動物最高須坐監3年、罰款20萬元為低。漁護署強調，絕對不容忍食狗肉或貓肉，必定會嚴肅跟進。好明顯，針對售賣貓狗肉嘅法例罰則過低，毫無阻嚇力，有議員倡有關罰則應同殘酷對待動物睇齊，老朽鼓掌歡迎。

期望漁護署真係嚴肅跟進，千祈唔好學淫審處咁麻木不仁，網上淫片，明明鹹到出汁，女性露胸、腿張開任睇，甚至裸女淫穢自摸、陰部整形特寫，都只係被評為第II類不雅物品，淫審處班友雙眼肯定全部被鹽醃到冇晒感覺，睇見袒胸陰部大特寫全部都係「花好月圓」，如此淫審，香港梗係淪為「性都」喇！咁墮落下去，香港真係死得！