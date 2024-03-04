自成一家：南太平洋容得下中澳

中國外長王毅據報將在本月下旬訪問澳洲，為總理李強稍後到當地國事訪問做前期準備工作。若此次成行，將是王毅2017年來首度訪澳，反映中澳關係持續回暖。

儘管如此，中澳兩國發展仍然面臨着不少結構性的問題，尤其是近年澳洲國內反華意識強烈，無論是政黨抑或智庫、媒體，不斷炒作各種反華言論，並且在南海和香港等議題上為美國衝鋒陷陣。箇中原因錯綜複雜，除了中澳存在諸如社會制度、意識形態等方面的差異，也和地緣政治有關。

澳洲地博人少，遠離西方國家，加上地處大國博弈激烈的亞太地區，一直充斥着強烈的不安全感。正如美國把拉美當成自家後院，澳洲在南太平洋區域內一向積極扮演老大哥角色，視該地區為自己的勢力範圍，不容他人染指。近些年中國崛起，和南太平洋國家來往頻繁，在區內的影響力日增。將南太平洋視為自家後院的澳洲難免滋生疑慮和不安，進而拉攏歐美、日本抗衡北京。

然而，南太平洋島國的產業結構單一，以農業、漁業為主，經濟發展落後；在非傳統安全領域如氣候變暖方面，各國更面臨愈來愈大的威脅。這些問題皆超出南太平洋島國的治理能力，需要國外援助。澳洲政府應站在更高的角度看待中國在南太平洋地區的角色。中澳沒有歷史積怨，在區內沒有利益衝突，也不是零和博弈關係。

正如中國領導人所說，中美都是亞太地區具有重要影響力的國家，太平洋足夠大，容得下中美兩國。中國和澳洲同樣是南太平洋地區重要的國家，南太平洋足夠大，容得下中澳兩國。雙方應放下之前的外交糾紛，重整行裝再出發，在南太平洋事務中加強合作，共同維護和促進地區的和平與繁榮。