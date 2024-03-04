冰鑑春秋：菲律賓圍魏救趙？

台灣與大陸為了金門翻船事件相持不下，氣氛緊張詭譎；南海這邊也沒閒着，菲律賓近日動員大批漁船以撈貝為名義，在黃岩島附近滋擾，大陸也索性直接用浮標屏障住黃岩島的唯一出入口，讓菲律賓不得其門而入。表面上看，這是不相干的兩件事，但實際上這一切的背後都有美國的影子，是美國策動菲國進行「圍魏救趙」戰略的把戲。

金門翻船事件，由於民進黨一再掩藏真相，說詞一變再變，不肯誠實面對，導致雙方談判不斷觸礁，也迫使大陸方面升高了態勢，對民進黨政府更加強硬，要求比照當年台灣與菲律賓的「廣大興事件」處理。這當然是民進黨無法接受的條件，所以談判一度破局，海巡副署長放棄周旋，用不告而別的方式率眾返回台灣。

可是美方顯然給予民進黨政府強大壓力，以致當天下午副署長又回到金門，繼續進行協商。這顯示美方在俄烏戰爭與加薩衝突的雙重壓力下，已無力應付東亞的變局，所以要求民進黨使命必達，一定要與大陸談出結果，終結整個事件。

但要如何讓大陸願意接受協商結果，又不讓民進黨太失面子呢？美國想出的辦法，就是讓菲律賓在南海擴大滋擾衝突，讓大陸窮於應付，不得不主動妥協結束金門的衝突。可惜這個算盤打得雖響，卻錯估了大陸在海上實力的雄厚。

就像這次菲律賓號稱動員了44艘漁船，認為自己帶給中方壓力，卻忘記了大陸在南海隨時都可以集結上百艘漁船進行對抗。而在金門，台灣海巡無論在噸位與數量上都明顯與大陸有段差距，也不可能真動用海軍，根本無法對大陸海警形成壓力。所以美國這招圍魏救趙計策終歸無用，還是想法子勸民進黨面對現實公布真相，才能真正解決問題。