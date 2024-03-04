橫眉冷看：咱們是否太善良了

近年有西方軍事專家不停渲染，說中國大陸可能會趁美西方陣營全力對付俄羅斯之際，冷不防一舉收復台灣，有的甚至言之鑿鑿，就連具體出兵的年份也講了出來。2024年，恰逢是美國總統大選之年，共和、民主兩黨忙於爭鬥，自顧不暇，故早前不少人估計，解放軍可能會在今年動手。

事實當真如是嗎？我們不妨逐步分析。若然解放軍要吹響進兵號角，大多要尋個理由，如今最好的理由似乎正擺在眼前。今年的農曆大年初五，一艘大陸漁船在金門水域附近活動，卻遭台灣的海巡船暴力驅趕，在追逐過程中，漁船意外翻側，兩名漁民墮海後死亡，另有兩名漁民一度被台方拘留。

在農曆新年的吉慶日子，台灣海巡署竟然因野蠻執法，而導致兩名大陸漁民無辜慘死，如果北京有心將事情鬧大，解放軍基本上已有了動手的理由。然而大陸官方表現得十分克制，直至本文執筆時，海峽兩岸已就上述意外，舉行了11輪談判，據說在會上表現得步步進逼的，還不是陸方，而是台方。

其實，解放軍要想藉機出兵台海，北京大可不必與台灣談判，就算談，也毋須磨磨蹭蹭，跟你談上11輪。以此觀之，大陸應無意在今年，以至在近年派兵解放台灣，所謂西方軍事專家的預言，大家可以一笑置之。

如今台灣政府反倒是吃定了北京，知道中南海的領導人愛好和平，不會輕易兵犯台島，因此在談判桌上不停出爾反爾。原本在第9輪談判中，台方已答應就事件作書面道歉，再賠償撫慰金，近日卻將承諾悉數推翻了。俗語說「人善被人欺」，看來此話確是有點道理，大陸官方也是時候檢討檢討，自己對台灣政府，是否太善良了？