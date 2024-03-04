筆下風雲：下半年減息恐是夢

《財政預算案》遲來的撤辣，不但沒有得到掌聲，反而被市民鬧爆，皆因實在撤得太遲。財金官員上「烽煙節目」講述撤辣，遭多名中產聽眾致電圍插，直斥樓價不斷下跌，搞到業主心慌慌，完全不敢消費，「多謝」高官現在才撤辣；又指高官曾發表「市場恐慌才會撤辣」論，認為到了恐慌出現才撤，已是欲救無從，批評港府後知後覺，搞得高官臉色鐵青，可謂冇晒面子。

從市場反應觀之，撤辣起了一定作用，交投較前趨升，但蝕讓頻傳，樓價仍是無法上升。地產業界預期，撤辣頂多穩住樓市，令樓價不至於繼續下跌，並會刺激準買家入市，放盤量亦會增多，惟要提振樓價，仍是不可能。不少唱淡者甚至認為，未來的一年半載是「最後逃生門」，業主放售物業要快，撤辣效應不可能長久，一陣風過後，樓價恐續跌。

樓價能否上升，最重要還是利息因素。港元跟美元掛鈎，而美國聯儲局依舊未有落實減息，市場消息滿天飛。美國聯儲局理事鮑曼指並不急於減息，特別是考慮到通脹面臨的上行風險，可能導致價格壓力重新加速云云。坊間常常吹噓美國今年下半年便會減息，恐怕只是一廂情願。事實上，美國多次激進加息，主因是要壓抑國內通脹，今年底又逢大選，拜登急欲連任，要是在大選前減息導致通脹率上升，隨時影響其連任大計。明乎此，美國減息，恐怕只會在大選塵埃落定之後。

回到文首，聽眾批評港官後知後覺，簡直一語中的。東方傳媒機構4年前已呼籲港府全面撤辣，不要再用不合時宜的人為措施干預自由市場，可惜港官不聽。樓價現在較高位下挫逾兩成，負資產急增，業主欲哭無淚，連帶政府賣地收入也無以為繼，堪稱累人累己。