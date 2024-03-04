坦言集：中東大變

以色列歡迎美國空投物資給加薩。美以一唱一和，成巨大的諷刺，也是對加薩正在受以色列迫害的200萬巴勒斯坦人的莫大侮辱。美國成為以色列猶太復國主義政權的看門狗，備受主子的讚揚，這也是美國民主、美國人民的莫大羞恥！

現在的形勢是以色列正不顧一切地屠殺加薩人民。哈馬斯、真主黨、胡塞武裝及其他地方武裝，也全力攻擊以軍及以色列的據地，可惜武力上有巨大的差距，可痛痛打擊以色列，但不足以使宗教主義盲了心和目的猶太政權放棄屠殺，甚至可能會變本加厲，加快步伐，加薩200萬人危在旦夕。

事實上，加薩人民死傷之數約是人口的10%。歷史上的戰爭，少有在交戰幾個月，特別是強弱懸殊之下，會有這麼巨大比例的人口死傷。納粹主義清洗猶太人，也是經年累月，特別是在近於戰敗之時才會這樣。以色列政權的暴虐超過納粹主義者，兩者不僅同屬一類，猶太復國主義更惡行凸顯，成世紀的紀錄，人神共憤。

以此形勢，美國不加阻撓，只是用勸導和空投物資來貓哭老鼠，加薩人民在今後一、兩個星期裏，不是被炸死、亂槍殺死，便是因缺食物、食水和藥物而白白地餓死、渴死、傷病而死，每天是幾百人，今後會迅速增加，尤其是嬰兒傷殘者，死亡速度會加快。即使美國阻撓，以軍強橫，各國袖手旁觀，但各國人民看在眼裏，對美國霸權主義、猶太復國主義會激烈反抗斥責，全球的反猶、反美示威行動會增加。美國空軍士兵自焚，已顯示部分反戰人民的決心和絕望。這一場反猶、反美示威，肯定比1968年反越戰來得聲勢浩大，也會在西方各國的政治產生巨大的衝擊。有選舉的話，當地執政黨支持美以者會因此下台，對美以政策將由此而變。

更重要的是，美國大選形勢會轉變。特朗普與拜登再次決戰，會讓特朗普藉以巴之戰、烏克蘭之戰作為其民粹主義的宣傳重點。特朗普屬美國精英體系的邊緣，嗜利投機，當可以在烏克蘭撤退，在以巴之爭中放棄以色列政權。由此，以色列政壇必內亂，巴勒斯坦各武裝必乘勢反撲，進軍以色列境內，以色列國的存亡之危在即，也可能引發猶太復國主義同歸於盡之一擊。同時，美國國內的猶太勢力會否狙擊特朗普，不讓他當選，不讓他放棄支持猶太復國主義？