東方民調：庫房虧耗 揾基層中產開刀 官員減薪影都冇

政府新一份《財政預算案》紓困措施「大縮水」，包括差餉只免除第一季，薪俸稅等退稅上限減半，綜援、生果金等只出「半糧」；無消費券、電費補貼、公屋免租等，所涉開支較去年暴跌八成。「東方傳媒民意調查」結果顯示，大部分受訪者直指對預算案感到十分失望，坦言紓困措施「減甜」，會減少消費；又不滿政府節流只識向基層及中產開刀，認為官員亦應減薪共度時艱。受訪者又批評政府太遲「撤辣」，直指對市場已失信心，難刺激經濟全面復甦。

新一份財政預算案的「派糖」措施，總金額只花約115億元，比去年的約594億元大減約八成。既沒有派消費券，差餉、薪俸稅、利得稅的寬免幅度均大減。薪俸稅退稅減至只有3,000元，差餉寬免由兩季減至只有一季，得1,000元。另當局實行能者多付，以標準稅率計算入息淨額超過500萬元的納稅人，超過500萬元的部分以16%計算，預計12,000名納稅人受影響，當局每年收入增加約9.1億元。換言之，中產「慘上加慘」。