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勵德邨奪命火 單位驚現焦屍
肇事單位火光熊熊。
【本報訊】大坑發生奪命火警。昨晚9時許，勵德邨邨榮樓一單位失火，滾滾濃煙直攻半空，多名街坊報案求助。
50住客自行疏散
消防奉召趕至，派出煙帽隊開喉灌救，很快將火救熄，並於肇事單位內發現一具燒焦屍體。火警期間約50名住客自行疏散到安全位置，起火原因有待調查。
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