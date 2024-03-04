巡近300娛場滅罪 檢毒值1900萬拘146男女

為遏止黑幫氣燄，打擊犯罪活動，執法部門在上周五起一連兩日展開突擊行動，全面搜查夜總會、遊戲機中心等近300個場所，成功破獲多個賭檔、淫窟及無牌酒吧，檢獲總值約1,900萬元的各類型毒品，以及賭具等證物，並且拘捕146人。執法部門強調，未來會繼續加強收集情報，並且適時展開同類型執法行動，從而撲滅相關罪案，截斷黑社會收入來源。

上周五及周六，執法人員在全港各區展開代號「犁庭掃穴」的反罪惡及反三合會行動，全力打擊黑社會活動及其收入來源。期間，人員突擊搜查共294個娛樂場所及罪案黑點，包括麻雀館、酒吧、夜總會、遊戲機中心等，搗破多處非法賭博場所、賣淫場所及無牌酒吧等，一共拘捕88男58女（15至74歲）。

破賭檔淫窟無牌酒吧 被捕男女分別涉嫌「經營賭博場所」、「在賭博場所內賭博」、「經營賣淫場所」、「販運危險藥物」、「製造危險藥物」、「藏毒」、「無牌藏有酒類飲品可作販賣用途」、「在沒有領有酒牌的處所飲酒」、「刑事毀壞」、「偽造文書」、「傷人」、「縱火」、「以欺騙手段取得財產」及「非法入境」等罪名，全部人已被扣留調查。

行動中，人員在多個場所內，合共檢獲約39公斤懷疑氯胺酮、約622克懷疑冰毒、約790克懷疑海洛英及約43克懷疑可卡因，毒品總市值約1,900萬元。此外，人員亦在非法賭場內檢走大批賭具等證物。

執法部門重申，打擊黑社會活動是該部門首要行動項目之一，人員會繼續加強情報收集以及適時作出重點執法行動，以打擊暴力罪案、黑社會相關活動及其收入來源。