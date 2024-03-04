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箭豬墮引水道獲救
箭豬由愛協人員帶走處理。（吳鎮興攝）
【本報訊】昨晨8時許，大帽山荃錦公路近大橋村對開有市民報案，指一隻箭豬懷疑誤墮引水道中被困。
消防接報到場後，迅速以網將箭豬撈起救回行人路，並蓋上毛巾以免其失控亂闖。愛協人員其後到場將箭豬放入籠中帶走，待交獸醫檢查其健康狀況，初步觀察箭豬並無表面傷痕。
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