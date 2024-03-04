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交通警執勤 意外遺失警棍
【本報訊】大懵警員又甩轆！一名隸屬港島總區交通部的警務人員，昨日在中區執勤期間意外遺失一支警棍。警方接獲遺失裝備的報告後，隨即在現場一帶搜尋，惟未有發現。案件列作「遺失政府財物」處理。
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