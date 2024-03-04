要聞港聞

交通警執勤 意外遺失警棍

【本報訊】大懵警員又甩轆！一名隸屬港島總區交通部的警務人員，昨日在中區執勤期間意外遺失一支警棍。警方接獲遺失裝備的報告後，隨即在現場一帶搜尋，惟未有發現。案件列作「遺失政府財物」處理。
第一手消息請下載on.cc東網 iPhone/ iPad/ Android/
本文連結 :
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc