焚宅飼主睡覺 消防破門救7貓

【本報訊】葵涌發生火警。昨日下午約1時半，葵涌道1001號德昌大廈樓上一單位失火，大約30名住戶自行疏散避災，並且報案求助。消防到場破門入屋，花近半小時才將火救熄，並且救出7隻貓咪，其中至少4隻貓貓需要接受急救，當中有部分是吸入濃煙，需要儀器協助呼吸，全部7隻貓其後由愛護動物協會人員帶走，交由獸醫檢查治理；起火單位姓潘（39歲）男戶主懷疑吸入濃煙不適，事後亦須送院救治。

據了解，潘男與太太居住上址，他們均是愛貓之人，在屋內飼養7隻貓咪。火警發生時，潘男正在房間睡覺，期間懷疑是屋內抽油煙機短路，引起今次火警。

兩貓墮樓一骨折 愛協發言人表示，涉事火場位於上址8樓，內有7隻成年唐貓。愛協督察到場時，消防已將所有貓隻帶到地面。其中3隻貓由消防救出時昏迷，消防即時為貓隻提供氧氣及心外壓；兩隻貓曾從高處墮下，牠們均清醒，但其中一隻出現骨折情況；另外兩隻貓情況相對穩定。

愛協督察經主人的同意下將所有貓帶到愛協青衣中心進行進一步治理及檢查。