闖路撲車尋傷機 15歲仔捱撞倒地

等待機會

靠假扮遭車撞再騙取賠償的「碰瓷黨」有新血？前日晚上，一名15歲少年在葵涌青山公路一帶徘徊，每當見到有車駛經，立刻衝出行車線，雖然部分司機察覺異樣，提早減速避免碰撞，但少年仍然死心不息，繼續等待機會，其後鎖定一輛私家車，一個箭步衝向其車頭，「如願以償」被私家車撞飛，再遭的士撞及，他最終輕傷清醒送院。執法部門已經聯絡少年的親人，調查少年出現在該處的原因，以及其異常舉動之目的。

網上瘋傳一條約26秒的「碰瓷」片段，顯示於前晚8時許，一輛私家車沿青山公路葵涌段中線往荃灣方向行駛，至近大窩口邨對開時，一名穿深色衫褲的少年從路邊跑出行車路，並懷疑衝近私家車車頭位置。幸好，私家車司機眼明手快，及時收慢車速，尾隨另一輛私家車亦緩緩停下，避免車禍發生，而有人疑見未能「碰瓷」成功，只能尷尬收步，徐徐跑回慢線，等待下一個機會。

膝臀受傷 清醒送院 兩輛私家車駛走後，該名少年繼續在路上徘徊，此時快線有私家車及的士駛至，他連忙助跑衝前，橫越兩條行車線及張開雙手攔車，私家車司機見狀急煞及扭左軚閃避，未料少年卻在此時故意轉身，迎上私家車車頭，最終被右邊車頭撞倒坐在路中，片段亦告完結。

執法部門表示，事發當時，一名15歲本地少年在青山公路葵涌段690號對開被一輛私家車撞倒，再遭一輛的士撞及，該少年膝頭及臀部受傷，清醒被送往仁濟醫院治理。人員經調查後，將案件列作「交通意外有人受傷」，並已經聯絡少年父親，調查意外經過及原因。

根據《道路交通條例》（第374章），任何使用道路的行人，疏忽地危害其本人或他人的安全，即屬犯罪。行人不應罔顧其本人或其他道路使用者的安全，作出不負責任的危險行為。

張開雙手 倒臥馬路