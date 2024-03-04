醫健：藥到病除：血小板過低 須對症下藥

血小板是血液內十分重要的成分，負責使血液凝結，幫助身體修復。而藥物（如化療藥和抗生素）、疾病（如紅斑狼瘡）和營養不良（如缺乏維他命B12和葉酸）等原因都可導致血小板過低，令患者增加出血風險。常見症狀為容易產生瘀傷、流血不止和大小便有血。兒童患者有機會在成長時自行痊愈，而年長患者病情則較反覆。

醫護人員會考慮患者的年齡、血小板數值及出血情況而判斷是否需要治療。輕症及沒有出血的患者可以維持繼續。除了改正血小板過低的成因，醫護人員亦可以因應不同成因處方相應藥物改善情況。常見藥物為6個星期的類固醇：以降低免疫反應減少血小板被破壞。至於6個月或以上通過類固醇未能痊愈的慢性患者，醫生可處方血小板生長素直接促進血小板製造，或利妥昔單抗生物製劑進一步控制免疫力。如果需要緊急治療，病人可接受血小板輸血或免疫球蛋白治療。部分嚴重患者亦會以手術切除脾臟，減少血小板代謝。

除了治療外，患者亦要注意生活習慣。避免進行身體碰撞較多的活動、用軟毛牙刷刷牙和在求診時告知病情都可以降低出血風險。保持均衡飲食，在使用成藥、保健品和中藥之前諮詢醫護人員。如果女性患者希望懷孕，應提前通知醫護人員。如果遇上大出血情況，應及早求醫。

香港醫院藥劑師學會 藥物教育資源中心