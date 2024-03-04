兩個港人一個肥 多達224種疾病危機

【本報訊】肥胖於1997年被世界衞生組織列為慢性疾病，本港當局數據亦顯示，約55%港人屬於過重或肥胖，有研究發現，逾200種疾病與肥胖相關，可謂「二百病纏身」。糖尿病治療藥物「GLP-1類似物」因其顯著減重效果，最近備受中外追捧，被譽為「減肥神器」；但醫生提醒，所謂「神器」只屬輔助，若不改變生活模式，減肥效果將難以維持。

香港肥胖學會指，港人對肥胖症認知不足，以及疫情後生活模式的改變，包括外賣文化、減少外出及體能運動不足等，是肥胖人口劇增的原因。根據衞生署數據顯示，約30%港人患有高血壓、8.5%患有糖尿病、52%膽固醇過高，當中約40%至70%人事前未經診斷，反映大多數港人或輕視三高一肥危害。學會指，三高與肥胖息息相關，肥胖症患者較一般更易出現三高，若不及時控制，會對身體造成持續損害，甚至危及性命。

靠減肥「神藥」成效難維持 學會創會主席袁美欣最近發表研究報告指，與肥胖相關的疾病多達224種，幾乎涉及所有疾病專科，肥胖引起的慢性發炎會影響全身器官，過多脂肪亦會增加內臟壓力，加速受損甚至衰竭；同時，肥胖會令免疫力受損、性賀爾蒙改變、腦部結構改變、皮質醇升高、增加尿酸，身體內臟、關節、皮膚、呼吸系統、生殖系統、情緒等各方面都受牽連。

少吃多動是減肥的不二法門，但都市人往往想「不勞而獲」，本來用於治療糖尿病的「GLP-1類似物」，因其顯著減重效果而被追捧。袁美欣解釋，減肥的重點是控制食量及增加消耗，達致熱量「負平衡」，而GLP-1是腸道賀爾蒙，於飽餐後會分泌，通知大腦減慢腸胃蠕動、分泌胰島素，從而減少食欲及增加飽肚感，達到減重效果。她指出，出於遺傳及不良習慣，可能會將體內「脂肪定位」推高，令身體將高脂肪量當成正常水平，因此過度急進減肥一般難以持續，容易迅速回升。