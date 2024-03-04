東呼即應：委會冇法律約束力 港府空談低糖飲食

糖尿患者趨年輕 東呼即應教路防病症 糖尿病有「都市富貴病」之稱，有議員在立法會提出口頭質詢，指糖尿病呈年輕化趨勢，建議當局開徵「糖稅」，減少青少年及兒童飲用高糖飲料。不過港府照舊懶政怠政，無視糖尿年輕化，多年前成立的「降低食物中鹽和糖委員會」更無法律約束力，宣傳多年只得一場空。《東呼即應》探討糖尿病呈年輕化趨勢，請教醫生及營養師，拆解糖尿病的成因以及預防方法。

現時全港約有70萬人患有糖尿病，每10人便有一人是糖尿病患者，其中40歲以下患者佔超過20%。有議員上月就相關議題提出口頭質詢，提出開徵糖稅，但港府照舊懶政怠政，引述近年人口健康調查結果顯示，糖尿病沒有年輕化趨勢；而引進糖稅意見不一，並指要市民接受少鹽少糖並非一朝一夕。

當局多年前成立「降低食物中鹽和糖委員會」，原意是減低市民病從口入的風險，同時亦不時宣傳低鹽、低糖、低脂、高纖的「三低一高」飲食法則，但全部都是指引或勸喻性質，並無法律約束力，結果多年宣傳只得一場空。

都市富貴病「三多一少」 糖尿病有「都市富貴病」之稱，內分泌及糖尿科專科醫生袁美欣指，糖尿病症狀可以「三多一少」概括，「三多」包括小便多、經常口乾及經常感到肚餓，「一少」則是就算進食分量增加，體重亦出現下降。

至於糖尿病成因，除了經常進食高糖食物及飲品，遺傳亦是其中一大成因。袁美欣解釋，糖尿病分一型及二型兩種，一型糖尿病屬免疫系統失調疾病，大多不屬於遺傳，身體會不停襲擊分泌胰島素細胞，令胰島素缺乏；至於二型糖尿病則大多有遺傳性，患者身體對胰島素產生抗阻性，因此要產生大量胰島素，才能達致胰島素效果，坊間說到糖尿病，一般都是指二型糖尿病。

吃蔬果延緩血糖上升 一般認為肥胖及年長人士患糖尿病風險較高，袁美欣指，過多脂肪的確會令身體對胰島素抗阻加劇，繼而增加患病風險，但瘦削人士也有可能患上糖尿病，而近年發現糖尿病有年輕化趨勢，年輕患者都比較偏向有超重或肥胖體形，亦有一些較不良飲食習慣、缺乏運動等因素，因此年輕亦並非完全幸免。

要預防糖尿病，可從飲食着手。香港營養師學會認可營養師陳筠霖指，蔬菜及水果含豐富膳食纖維，有助減慢碳水化合物吸收，延緩血糖上升速度；另外亦應攝取穀物類，建議可選擇全麥類的五穀，例如糙米、全麥包、麥皮或意粉等。

不過，常吃水果或喝果汁亦可能會增加患糖尿病風險。陳筠霖解釋，過量吃水果或喝果汁，容易令身體攝取過多果糖，尤其果汁經過攪拌，會令果糖吸收速度較快，長遠會刺激胰島素把血液中的糖儲進身體，身體會吸收太多果糖而儲起大量脂肪，無形中令胰島素增多，增加糖尿病風險。若想健康吃水果，陳筠霖教路，選擇可連皮吃的水果較佳，例如連皮吃蘋果，膳食纖維更多，血糖吸收速度會相對減慢；亦可選擇無花果，其果籽及果肉均含豐富纖維。

蔬菜水果含豐富膳食纖維，有助減慢碳水化合物吸收，延緩血糖上升。 東呼即應爆料熱線 東網版面新設計一撳即睇