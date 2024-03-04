未註冊交易珠寶 展覽會3人被捕

【本報訊】亞洲國際博覽館上周二至六（2月27日至3月2日）舉行「香港國際鑽石、寶石及珍珠展」期間，一間本地公司涉嫌在沒有註冊的情況下，進行總額為12萬以上元的寶石交易，3名人士被香港海關拘捕，現正保釋候查。該案件是海關自貴金屬及寶石交易商監管制度的9個月註冊過渡期結束後，首宗偵破的案件。

過渡期結束後首宗案件 海關提醒所有貴金屬及寶石交易商，隨着過渡期經已結束，任何由2024年1月1日起提交註冊申請的交易商，必須在成功獲得相關註冊後才可進行總額為12萬或以上元的非現金或現金交易。

貴金屬及寶石交易商監管制度已於2023年4月1日起實施，而相關過渡期在去年12月結束。根據《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》，任何人如有意在香港經營貴金屬及寶石業務，並在業務過程中在香港進行總額為12萬元或以上的交易，不論是支付或收取款項，均須向海關關長註冊。

除註冊人外，任何交易商若聲稱為註冊人、聲稱獲授權進行；或進行任何總額為12萬元或以上的現金交易或非現金交易，均屬違法，一經定罪，最高可被判處罰款港幣10萬元及監禁6個月。