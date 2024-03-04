共創明Teen擴視野 首屆2800學員畢業

【本報訊】香港城市大學日前舉行「城‧創未來×余皓媛青年發展基金」活動，向約120名參與「共創明『Teen』計劃」的中學生介紹大學多元化的本科課程和校園生活。勞工及福利局局長孫玉菡表示，首屆計劃共有2,800名學員畢業，政府有決心提供資源培育人才，提供更多學習機會，擴闊學生視野。

120中學生參觀城大 城大表示，活動期間，中學生參觀了城大校園不同設施，包括學生宿舍、太赫茲及毫米波國家重點實驗室和城大牛奶店等，並參與一系列充滿活力和趣味的活動，例如機械人示範和不同遊戲。另外，亦向學生對城大作全面介紹，內容包括由9所學院提供的多元化本科課程。

此活動專為參加「共創明『Teen』計劃」的學員而設，計劃旨在推動學員開闊眼界，加強自信，建立正向人生觀，為自己未來定下目標，力爭上游。城大首席及常務副校長李振聲亦指，希望同學透過是次活動，發掘城大向學生提供的機會，協助他們進行生涯規劃，以及探索發展方向，創造屬於自己未來。