港運會活力跑 逾五千人參與

【本報訊】「第九屆全港運動會──賽馬會全城躍動活力跑」昨日在沙田城門河畔舉行，逾5,000名市民參與活動，活動不設競賽，着重自我挑戰，分約3公里和10公里兩個組別，同以沙田源禾路近源禾遊樂場為起點。每位參加者獲贈紀念T恤及禮品，在限定時間內跑畢全程的參加者另獲贈電子證書及紀念獎牌，大會設有個人「最出位扮相大獎」和「全場最佳團隊服裝獎」，兩個獎項分別設有冠、亞、季軍。

不少市民在源禾路、城門河畔及沙田運動場一帶，夾道為跑手打氣。此外，大會在源禾遊樂場舉辦嘉年華讓市民參與，活動包括舞台表演、新興運動攤位遊戲、結合多媒體和虛擬實境元素的體育互動遊戲區及拍照區等，供活力跑的參加者及市民參與。

4‧21至6‧9舉行設8比賽項目 另外，港運會將於4月21日至6月9日舉行，共設有8個比賽項目，包括田徑、羽毛球、三人籃球、五人足球、游泳、乒乓球、網球和排球。殘疾人士體育比賽包括輪椅三人籃球、硬地滾球、智障人士游泳和乒乓球。而今屆港運會設有「城市運動」示範項目比賽，向市民推廣霹靂舞、運動攀登、滑板和女子五人足球四項體育運動，示範項目比賽的決賽將於4月27日至5月4日舉行。港運會的開幕典禮將於4月21日在香港體育館舉行，入場券於4月2日起在康樂及文化事務署各分區康樂事務辦事處免費派發。