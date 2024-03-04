調查：逾半退休婦精神健康亮紅燈

【本報訊】3月8日為國際婦女節，香港基督教女青年會昨公布一項調查發現，一半「50+」婦女的人生下半場，平均每天花近四分之一時間照顧家人，逾三成受訪者認為照顧時間過長及感到極大壓力；逾七成人擔心財務儲備不足；逾四成人認為退休後的生活水準不如從前。團體指，婦女肩負照顧者重擔加上自身的病痛困擾、對財政及將來的顧慮，令精神健康亮起紅燈。

照顧家人時間過長感壓力 調查於去年12月至今年1月進行，以問卷形式訪問930名50至70歲的退休婦女的生活狀況。結果顯示，一半「50+」婦女表示退休後需要照顧家人，例如伴侶、父母、子女，情況普遍。她們每天照顧時間平均約5小時42分鐘，接近一天的四分之一，31.6%受訪者認為照顧時間過長；31.4%人甚至表示感到極大壓力。

另外，調查亦揭露了「50+」退休婦女所面對的健康困擾，80.6%人表示有病患在身；86.8%稱受痛症困擾；最多人擔憂的是「身體機能衰退（94.3%）」。調查亦加入了「一般健康問卷（GHQ-12）」量度受訪者的精神健康狀況，53.2%得到13分或以上，代表情緒出現困擾，亮起紅燈。

在財務方面，有74%人擔憂財務儲備不足，53.7%認為自己的退休金不足夠，40.1%生活水準不如從前，只有38.3%受訪者表示有儲備退休金，因此她們亦殷切希望得到社會上更多支援。

女青服務總監（就業服務及女青運動）胡婉玲表示，女性在華人社會的傳統中一直肩負照顧家人的重任，「性別定型」令她們迫不得已當上照顧者，退而不得「休」，間接忽略自己身心健康，建議及早與家人就家庭分工及照顧責任而坦誠溝通。