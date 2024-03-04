馬田壆「青年綠洲」開幕 1680宿位 9成出租率

【本報訊】位於元朗馬田壆的青年宿舍「青年綠洲」開幕，提供1,680個宿位，只收一半市值租金，出租率約90%。港府指興建宿舍為解決青年住屋困難問題的不二法門之一，冀令年輕一代看到曙光和向上流動的機會。

一半市值租金 港府「青年宿舍計劃」下第二個落成項目「青年綠洲」宿舍樓高27層，共有1,680個宿位。宿舍只收取一半市值租金，例如一個199呎至240平方呎二人房間的租金，約3,100至4,200元，青年最多可入住宿舍5年。項目在去年3月開始招租，同年5月起陸續入伙，至今出租率近90%。

首批租戶大多是30歲以下青年，當中57.7%是26至31歲；21至25歲的佔39%。負責營運的保良局安排逾120項活動，涵蓋職涯增值培訓、義工服務、藝術表演及聯誼分享等活動，合共過2,300人次參與，協助青年增值自己及裝備技能。

港府官員表示，聽到部分宿友說，過去的居住環境比較惡劣，限制其對未來的期盼，入住「綠洲」後居住環境得到很大改善，很高興聽到入住青年把宿舍視作「第二個家」。官員續指，興建更多青年宿舍是其中一個解決青年住屋困難的方法，而青年是香港未來瑰寶，令年輕一代看到曙光和向上流動的機會，是港府的工作和奮鬥目標。