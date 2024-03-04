「城大政政」改名去政治化

【本報訊】中文大學去年通過「政治與行政學系」重組方案，學院名稱去「政治化」變為「政務與政策科學學院」。城市大學亦一同去「政治化」，公共及國際事務學系下，簡稱「城大政政」的城市大學「公共政策與政治」學位課程，將於2024/25學年改名為「公共事務與管理」學科，大學聯招課程編號保留為JS1108。

「公共事務與管理」學科 城市大學表示，人文社會科學院於2022年進行重組架構，合併「公共政策學系」及「亞洲及國際學系」為「公共及國際事務學系」，學系名稱一直沿用至今。由於現時全球很多公共事務及服務，皆為政府及非政府機構跨界別協作，不少全球知名大學的相關學院與學科，早已相繼採用「Public Affairs公共事務」作其名稱，認為新名稱更能符合國際趨勢及反映實際政策執行，為學生提供更全面的知識。

城大續指，重新命名後的課程內容並無更改，亦對學生的學分要求沒有影響。該課程的學生如有意以政治為主修，須修讀最少12學分（約4科）的相關選修科目才能畢業。城大又強調，有關決定經過廣泛諮詢，包括傳閱諮詢文件，及召開由學生代表、教職員代表和校外人士組成的委員會會議決定，並遵循既定程序，進行整個過程。