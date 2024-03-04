5‧1天后誕 西貢糧船灣辦大屆醮會

每逢農曆3月23日，漁民都會聚於島上最古老最重要建築物天后宮前的海灣，慶祝天后誕，陸上客家村落亦因天后誕與水上人連繫起來。對當地村民而言，天后誕是全年最熱鬧日子，村民極重視慶祝儀式，例如緊守由農曆3月19日至22日的天后誕前齋期，期間灣內嚴禁殺生甚至釣魚。而客家人視麒麟為瑞獸，在喜慶節日都會舞麒麟，村內小童要學習，他們亦會在天后誕時曾穿過「鬼王」褲襠，祈求身體健康。