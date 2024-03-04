5‧1天后誕 西貢糧船灣辦大屆醮會
【本報訊】農曆3月23日是天后誕，適逢5月1日勞動節，西貢萬宜水庫以南的糧船灣相隔4年再舉辦「大屆」醮會，漁護署特別舉辦4場導賞團，讓市民參加，認識天后誕及戲棚搭建技藝兩項非物質文化遺產。
每逢農曆3月23日，漁民都會聚於島上最古老最重要建築物天后宮前的海灣，慶祝天后誕，陸上客家村落亦因天后誕與水上人連繫起來。對當地村民而言，天后誕是全年最熱鬧日子，村民極重視慶祝儀式，例如緊守由農曆3月19日至22日的天后誕前齋期，期間灣內嚴禁殺生甚至釣魚。而客家人視麒麟為瑞獸，在喜慶節日都會舞麒麟，村內小童要學習，他們亦會在天后誕時曾穿過「鬼王」褲襠，祈求身體健康。
半日遊路線 參觀地質公園
時至今日，糧船灣內只有數名常住居民，不少人都已搬到市區居住，但每年天后誕村民都會回村慶祝。而為推廣鄉郊村落文化歷史，漁護署設計了全新的半日遊路線，供市民遊覽地質公園糧船灣景點，而來往西貢和糧船灣的街渡，自去年11月11日投入服務後，方便市民到該區遊覽。
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