5月上演煙火騷 未敢訂吸客人數

觀察兩年始檢討 海濱體驗同步打造 香港旅遊發展局預計今年訪港旅客數目將按年增加三成半至4,600萬人次。當局指訪港旅客量大致已復甦，加上航空運力及各口岸的運作恢復情況，期望實際數字會高於預計。對於新一份《財政預算案》提出每月舉辦煙火及無人機表演，政府預料在5月推出，冀吸引旅客在港逗留更長時間和消費更多，但強調這並非唯一方案，亦會推出多元旅遊活動，但目前難以制訂確實目標人數及訂立關鍵績效指標（KPI），需要觀察多一兩年的趨勢再作檢討。

為挽救旅遊業，政府催谷盛事經濟，上半年將有逾80項盛事在港舉行，而18區亦舉辦「日夜都繽紛」活動，而上周公布的預算案更提出每月舉辦煙火及無人機表演，亦會重新打造「幻彩詠香江」燈光音樂匯演，更會在維港海濱選擇合適的地點，以試點方式引入餐飲、零售及娛樂等商業設施。

財金官員昨在電視節目中表示，無人機及煙火表演不能成為獨立項目，亦會每季換主題，當局將於海濱舉辦多項主題活動，結合盛事，連同海濱的餐飲及零售等方面，吸引過夜旅客等。

該官員又提及整個海濱項目的推展，有緩急先後，目前要打造海濱體驗，吸引市民及旅客前往，而旅發局正研究第一期煙火及無人機表演，預料約5月推出。

冀旅遊拉動零售餐飲助就業 在經濟效益方面，財金官員指本港正處於經濟發展動力轉換階段，短期內會以旅遊業為「把手」，拉動零售及餐飲業，推廣香港品牌，又指短期內出口受壓，當局全力推動旅遊，而旅遊相關產業鏈長，有助帶動就業。

分散辦活動 免推高酒店房價 另外，文化體育及旅遊局局長楊潤雄昨在電台節目中指各項大型活動需統籌協調，不要太集中，以免會推高酒店房價。他又指本港零售和餐飲業當中旅客生意佔四分之一，珠寶等貴價奢侈品銷售不錯，日用品銷售則尚未恢復，相信與旅客購物模式轉變有關。另外，他透露旅遊發展局正計劃推出禮貌運動，向社區和不同行業宣傳，冀提升香港好客之道和旅客體驗。

楊指世界其他地方有很多比香港更早通關，但旅遊業只是恢復到疫情前約七至八成，估計是旅客旅遊習慣改變，而機票費用亦較疫情前高。目前本港來自內地和東南亞旅客的人次恢復很好，是市場重點，但亦會積極向中東市場推廣香港，歐美市場也會努力做宣傳，但認為當地仍然存在有很多不穩定因素。他強調港府希望吸引更多過夜旅客留港和消費，但目前難以制訂確實目標人數。