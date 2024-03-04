建造業缺人 推「一專多能」培訓

【本報訊】本港未來有多項大型基建項目接踵而至，建造業人手需求甚殷。發展局與建造業議會和業界合作培訓本地工人，政府最近與工會合作推出「一專多能」課程，透過議會資助70%學費津貼。目前亦有兩項合作培訓計劃，均會向學員提供培訓津貼和畢業獎金，課程至今已涵蓋超過50個工種。當局預期未來數年建造業技術工人培訓名額目標會倍增至每學年最少1.2萬個。

政府於培訓課程加入安全訓練及創科元素，包括學習使用「建築信息模擬」（BIM）和應用「組裝合成」建築法（MiC），並加強推廣，鼓勵業界更廣泛採用創新科技，提升生產力。同時，政府於2022年向議會撥款10億元支援其培訓工作，當中的合作培訓計劃尤其重要。

建造業議會現時有兩項合作培訓計劃，包括與承建商合作的「先聘請、後培訓」在職培訓課程，由承建商先聘請學員在其工地工作，培訓則由承建商和議會合作提供。學員通過測試後可獲取中工或大工資格。另一項是由議會與工會等培訓機構合作的「技術提升課程」，以提升現職工人成為中工或大工，兩項合作培訓課程均會向學員提供培訓津貼和畢業獎金，課程至今已涵蓋超過50個工種。

建造業議會和合作培訓機構攜手加強培訓力度，將2023/24學年至2027/28學年的建造業技術工人培訓名額目標增至每學年最少1.2萬個，兩年內把目標名額增加一倍。實際上，2023/24學年已提供1.57萬個名額，遠比目標多。

50小時課程 年供400名額 培訓質素方面，發展局聯同議會和工會推出「一專多能」課程，透過議會資助70%學費津貼，課程時數合共為50小時。議會於今年第一季在機電工種試行計劃，例如電氣布線和水喉，提供約150個名額，而全年會提供合共400個名額。