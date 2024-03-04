4萬高才已抵港 54％有工開

【本報訊】「香港高才招聘展覽會2024」昨日在上環信德中心揭幕，線上線下合共提供約3,000個職位空缺。勞工及福利局局長孫玉菡表示，「高才通」計劃推出以來，已接獲約7萬宗申請，當中5.5萬宗已獲批，約4萬人已來港。有參展商表示，會為來港工作的高才提供住宿。

孫玉菡昨日出席活動時致詞表示，抵港的高才首要是找工作或創業，這亦是最大挑戰，根據高才通問卷調查結果，發現40%高才已到港、90%人打算於一年內來港、54%人已在香港找到工作，當局會為餘下一半準備來港的高才提供協助，期望日後繼續舉辦更多類似的高才招聘展覽，為高才提供幫助，並同時為香港經濟打拚。

高才招聘會人頭湧湧 展覽會一朝便吸引不少「高才應徵者」，場外更大排長龍。其中來自潮汕黃小姐表示，剛從浙江大學的會計碩士系畢業，正從中、港兩地尋找合適工作。她指，是次來招聘會尋找工作，原因是考慮到家人在港，有地方居住，認為非常方便，加上香港工作待遇好，以碩士生初畢業的起薪點計算，較內地高30%，望能找到與會計相關的工作，初步對中國移動、南洋煙草等公司感興趣。

另一名應徵者熊小姐現時在港居住，特意前來找機會，望找一些與媒體、市場公關相關工作，理想薪酬為3至5萬元。她說，內地加班問題嚴重，工資亦較香港低，香港職場尊重女性，認為在港發展機會更廣闊，話語權亦會較多。

奧的斯電梯（香港）有限公司人才招聘主管黃思浩表示，公司前線後勤職位目前有500、600人空缺。他又指，公司會為在前線工作的高才提供住宿，出勤交通費用亦可實報實銷。

應徵者 熊小姐