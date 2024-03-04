重啟投資移民計劃 首日錄逾百查詢

【本報訊】港府去年底宣布重新啟動「投資移民」計劃，而「新資本投資者入境計劃」的門檻提高至3,000萬元，上周五（1日）起接受申請。投資推廣署指自當日早上公布細則後，已接獲100多個包括專業公司或有意申請人士的查詢，並已接獲數宗申請。

投資推廣署署長劉凱旋表示，不便透露申請者詳情，但指有來自東南亞及中東國家的人士查詢，估計可能與本港環境穩定，加上本港投資產品種類較多等因素有關。查詢者關注可投資範疇，她強調新計劃大大增加投資產品種類。

當局原先目標是在今年中推出新計劃和接受申請。劉凱旋表示，自去年12月宣布計劃後收到不少查詢，因此希望加快效率，盡快推出，又說並無定下申請宗數目標，但按舊計劃，每年可接獲達4,000宗申請，署方有能力處理。

申請門檻上調至3000萬元 香港早於2003年實施「投資移民」計劃，最初投資門檻為650萬元，2010年提升至1,000萬元，有關計劃最終在2015年停辦。

港府在去年發表的《施政報告》提出推出資本投資者入境計劃，申請門檻提升至3,000萬元，並規定當中至少300萬元要投資於支持創科的「資本投資者入境計劃投資組合」，其餘2,700萬元可投資的資產包括股票、債券等金融資產，以及非住宅房地產等，屆時投資者即可連同其配偶、伴侶及18歲或以下未婚的子女一併享有本地的居留權。