建人工島融資頭痛 力推環評年內啟動

千億財赤呻窮 死撐造地有用 政府公布原定2025年底開始填海的交椅洲人工島，將會延遲。發展局局長甯漢豪昨出席電台節目時表示，交椅洲人工島起動填海工程推遲，主要是考慮到近幾年政府財政狀況較為緊張，亦聽到社會有聲音、有擔心，希望做好融資及財務方案。不過她亦重申造地決心沒有變，目標爭取工程在本屆政府任期內動工，今年內啟動人工島工程的環境評估程序，讓公眾表達意見，詳細的工程設計年內亦會陸續啟動。

稱前瞻性規劃 不需左閃右避 甯漢豪表示，會朝今屆政府開展人工島填海工程的目標進行相關工作，強調政府會花工夫做好，又估計到2026年中，資料會比較詳盡，亦會同步參考不同的融資、財務及開發方案。她指人工島有策略性位置，透過人工島接通鐵路及道路，可以連通中環至大嶼山去到北都。而大片新填出的土地模式，可以多做前瞻性的規劃，不需要「左閃右避」，城市設計亦可以前衞些，政府亦能主導土地供應。

她又認為能否由開發商包辦人工島發展值得思考，因為交椅洲人工島項目是一項投資，政府不會完全不考慮投資回報，亦不會採用獨沽一味的融資方案，除了填海，人工島有鐵路及幹道等基建工程。當局會同步參考不同的融資、財務及開發方案，確保不同持份者都可參與融資，形容「不會將所有雞蛋放在同一個籃」。

冀5年造出載8萬伙私宅土地 至於「撤辣」方面，甯漢豪指宣布撤辣後，樓市活躍了，認為是好事，可令整個氣氛更好；但如樓市熾熱，情況亦與幾年前不同，因為政府手上有土地，會有樓宇陸續落成，供求距離不會像以往一樣大，她提到房屋的供應和需求差距將會收窄，有信心可於未來5年冀造出承載8萬個私營房屋單位的土地，強調市場不會供不應求，預料樓價不會再飆升。