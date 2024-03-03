龍七公：布林肯餐桌論 先進生產角力

今時今日，美西方對華遙遙領先的領域能有多少？美國國務卿布林肯最近又有雷人雷語，他在談及中美關係時，引用了這樣一句美國諺語：「在國際體系中，如果你不坐在餐桌上，你就會出現在菜單上。」在談到國際戰略競爭時，他說：「當涉及到其他國家時，重點不是對國家X、Y或Z說『你必須作出選擇』，重點是提供一個好的選擇。」

這幾句大白話，明白的展示了美國骨子裏弱肉強食的叢林法則思維，更公開向各國施壓，要求他們選邊站。但現實的問題是，今日的美國，有甚麼能耐和核心競爭力？最近我看到幾則創科產業的新聞，或者可以幫助大家思考。先說美國近年最引以自豪的人工智能（AI）領域。客觀來說，AI涉及投資巨大，短中期內可能大大影響生產方式的技術，中美現在是兩個主要玩家，牌面上美國看起來優勢明顯，OpenAI繼ChatGPT之後，最近再推出Sora，在短短一年間，由文字生成發展到影像視頻生成。反之，中國在生成式人工智能方面沒有甚麼看得見的突破，晶片又被美國「卡脖子」，有人認為中國會在下一波科技革命被美國甩在後面。

筆者認為AI的應用，重點是應用在日常生活和提高生產力，透過解放生產力，將部分工作交給機器，人類從而有能力和時間創造更多有趣的、從根本上提高人們生活質素的產品和服務。而AI除了技術，更重要是路線之爭，AI真正的使用場景是甚麼？筆者認為求真務實仍是重點。像之前把AI和運算力用在元宇宙、區塊鏈等，有的炒作一波推高股價，有的更是龐氏騙局操作。我們一方面要謹慎應對美國玩弄概念的能力，同時更需要求實，深耕實用領域，而且AI的四大關鍵，即運算力、人才、大數據和電力，中美之間各有優勢，比賽今天才是個開始。

AI離不開電力，其超算中心耗電巨大，如果進一步普及使用，幾年之後，單是能耗就相當於一個歐洲中型國家，如果沒有綠色可再生能源的支持，AI就如無源之水。而綠色能源的開發和應用，正正是中國的強項，內地零碳電力已超過總發電量的三分之一，而且成本更低；反之，一些歐美國家，綠色能源成本高企不下，又巧立名目阻礙中國企業在當地發展。

中國在電動車的技術、產量和市場無疑是領跑者，最近內地電動車掀起價格戰，背後就是強大的技術和生產力。特斯拉行政總裁馬斯克指「中國電動車太厲害，不設貿易壁壘將摧毀其他汽車公司」，這某程度上令蘋果公司放棄投資10年的電動車研究。

國安為由 築起高牆 中國做事的風格，大有風捲殘雲之勢，令傳統列強坐立不安。連5G通訊也未完全普及的美歐日韓等國，就聯合發表「6G原則」，以所謂國家安全、保護私隱等原則組成聯盟，築起高牆。我們面對這種場景，一方面要以見怪不怪的心態應對，同時要抓緊發展步伐，並做好國際上的溝通工作以爭取支持。