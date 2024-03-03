撥亂反正：打擊醫霸 韓遠勝港

跟香港一樣，南韓因為人口老化加劇，令醫療服務需求上升。加上當地整容風氣盛行，甚至發展成國際性產業，吸引大量外地人、包括一些香港女士前往光顧，不少公立醫院醫生紛紛轉投美容行業「搵真銀」，令公營醫療系統不勝負荷。南韓政府因此提議大幅增加各間醫學院的醫科生名額，希望可長遠增加醫生人手，紓緩工作壓力及改善對病人的服務。

有關建議遭到當地的醫生組織和實習醫科生強烈反對，表面理由是質疑醫學院的人手和設施不足，擔心大增收生會影響教學質素，對病人更為不利。但實際原因大家都心知肚明，主要是憂慮醫生供應增加會「頂爛市」，影響其收入與前景。擁有「罷工基因」的南韓醫生及醫科生與政府談判失敗後，隨即發動全國性罷工罷學，企圖拿病人的福祉來迫使政府收回成命，或至少以大幅調高公院醫生薪酬及工作條件作交換。

香港的醫護人員在回歸後也發動過多次罷工、集體請假或按章工作行動，有的是為了支持違法黑暴，更多是反對政府放寬輸入非本地培訓醫生及改革投訴醫生程序，與南韓的同業一樣，為了一己私利而醫醫相衞，犧牲病人利益。

兩者的最大分別，在於南韓政府採取鐵腕手段應對罷工威脅，包括引用不同法規下令醫生復工，否則會吊銷其執業牌照以至提出刑事檢控，又派警員搜查醫生組織的辦公室，扣押其成員的手機和電腦，要求罷工醫科生重新服兵役。雖然未知相關行動能否收效，但起碼贏得了大多數南韓民眾支持，有助尹錫悅政府提升民望。反觀特區政府當年面對香港的「黃醫」、「黑醫」表現畏首畏尾，官員遇難避事，直至《港區國安法》實施後對方才有所收斂。