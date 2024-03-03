自成一家：硬推走塑恐招惡果

本港將於4月22日實施第一階段「走塑」，禁止商戶提供或銷售即棄發泡膠餐具、飲管、膠刀、膠叉等。從環保角度來看，這項政策絕對正確。但解決塑膠問題必須各地合作才行，本港硬推走塑不僅作用不大，反而會令營商環境惡化，可謂得不償失。

塑膠是一種石化工業的副產品，重量輕、不容易腐爛、可以塑造成各種形狀，一直被廣泛應用，甚至成為無可替代的材料，例如家裏的排水管、路邊的水馬，用金屬、木材成本高重量大，不如塑膠耐用。當然，塑膠極難降解，微粒會長期存在於環境中，危害健康。走塑無疑是正確的方向。

問題是，香港在塑膠貿易的規管一向過於寬鬆。內地2017年前一直是全球最大的塑膠垃圾進口地，之後在2018年宣布對24種回收垃圾實施進口禁令，令塑膠垃圾進口量一年內大跌逾95%。馬來西亞、菲律賓和印尼等國緊隨其後，也減少進口塑膠垃圾。偏偏港府對塑膠垃圾的出入口管理太鬆，不少周邊地區都以香港作為塑膠垃圾中轉站，香港一度得了「洋廢膠中轉站」的惡名。

港府這次決定走塑，代價是港人埋單，業界已反映走塑會增加經營成本，部分店舖考慮結業。借鑑他山之石，南韓早在2018年開始實施走塑令，其後遇上新冠疫情，於是暫緩執行走塑令至去年11月。寬限期結束後，南韓政府宣布撤銷即棄紙杯禁令，塑膠飲管及攪拌棒的寬限期則無限期延長，理由是經濟不景，強推只會令更多企業倒閉。

香港現在同樣處於經濟困境，無論是垃圾徵費或走塑皆生不逢時。若政府繼押後垃圾徵費後，再押後走塑，肯定會進一步打擊政府威信。但換個角度，南韓都可以跪低，港府是要面子還是要經濟？