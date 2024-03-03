筆下風雲：殺至最後一人也不剩

以色列一直視巴勒斯坦人為「人形動物」，最新一例，是向加薩城援助點一群爭搶物資的巴勒斯坦人亂槍掃射，造成過百人死亡、數百人受傷，活生生的大屠殺，震驚國際社會。

以色列軍方辯稱，當時場面混亂，發生人踩人，承認曾向天開槍。事件反映以色列視巴人性命如草芥，殺之不足惜，甚至理直氣壯。究其原因，當然又跟美國盲目包庇以色列暴行直接相關。

約旦指摘以色列實施冷血襲擊，多個阿拉伯國家形容事件是大屠殺。聯合國安理會就此召開緊急閉門會議，但美國不支持，未能發表聯合聲明譴責事件。美國總統拜登強調仍在核實各方說法，認為事件可能會使停火談判更趨複雜。正是欲開脫之罪，何患無詞。事實已經擺在眼前，還要如何核實？

美國盲撐以色列，一直如是，但加薩人道危機愈演愈烈，激起國際社會的非議也愈來愈大。美國礙於輿論壓力，近日也轉向批評加薩「死人太多」，要求以色列確保當地的人道援助暢通無阻，但言詞軟弱無力，最要命是講一套做一套，繼續對以色列作出軍援和金援，以致內塔尼亞胡政府益發囂張，屠殺益發肆無忌憚，加薩益發死得人多。

如今美國不支持聯合國安理會的譴責聲明，再一次露餡，證明拜登政府滿口仁義道德，到頭來還是不敢違逆以色列，誰才是美國真正主事者，一清二楚。

拜登為求連任，無法不看猶太金主臉色，何況白宮高層以猶太人為主導，商界、金融界、科技界以至荷里活，莫不如是，根本沒有力量足以抑制以色列暴行。在俄烏戰爭中，美國明言要烏克蘭戰至最後一人；在以巴戰爭中，不敢明言的卻是：讓巴人被殺至最後一人也不剩！