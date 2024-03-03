龍吟虎嘯：美歐深思熟慮不出兵

法國總統馬克龍當眾表示，不排除歐洲、北約出兵參加俄烏之戰。對此，美國、北約大多反對。俄羅斯總統普京則表示，俄羅斯會使用核武器打擊敵人，還提醒法國不要忘記拿破崙犯俄慘敗的教訓。馬克龍聲稱自己的言論並非信口開河，而是深思熟慮。

怎麼個「深思熟慮」？理據何在？馬克龍沒有講。然而，為甚麼輿論會認為他是「信口開河」，這倒是「有目共睹」、「有據可查」的。一是馬克龍的「會出兵」並非指法國會出兵，而是歐洲、北約會出兵；馬克龍雖貴為法國總統，但也不能代表歐洲、北約呀，他沒這個資格呀，所以輿情認為他「信口開河」。然而他卻「死撐」自己不是「信口開河」，覺得大家輕看了他，他要用「深思熟慮」表現自己的「莊重」和「老成」。二是馬克龍出道太早，少壯成名，鮮嫩得很，雖然已在政壇和國際舞台打滾了幾年，但仍難免給人輕率隨意、言大而誇、好出風頭的感覺。

三是歐盟、北約的老大是美國，法國對此多有不服，但在歐洲、北約圈中，它絕不具備挑戰老大的地位，它和實力相當的英國、德國，又長期面不和心亦不和，可是馬克龍自視甚高，總要在一些重大問題上凸顯自己。他知道歐洲、北約是不會出兵烏克蘭參戰的，他自己也未必想法國出兵參戰，但偏偏要搬出歐洲、北約參戰這個「驚人」話題來表現自己的驚人之見，並在那樣一個國際場合把其包裝或暗示成「代表歐洲、北約」，即使讓全世界都認為他還沒長大，還不成熟，還在信口開河，也「在所不惜」。

面對廣泛評論、猜測不已，馬克龍可以偷笑：自己還算一個有點影響的人物吧。不過，歐洲、北約會否出兵烏克蘭，確實是一個嚴肅重大的問題。俄、烏沒打多久就引人關注，因為俄烏之戰沒有按照美國、北約預計的發展，烏克蘭愈打愈吃敗仗，丟城失地，這個問題早就討論不已，深思熟慮的結果是歐美不能出兵！