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空置獨立屋閃燈 惹爆竊疑雲

人員接報到現場調查。（余宏基攝） 人員接報到現場調查。（余宏基攝）
人員接報到現場調查。（余宏基攝）
【本報訊】前晚深夜11時53分，何文田嘉道理道有保安員報案，指發現1號空置獨立屋內有閃燈，懷疑有竊賊潛入爆竊。人員接報趕至，在該獨立屋內發現一名男子，經初步調查後，相信該名男子為上址的替更保安員，事件純屬誤會。
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