空置獨立屋閃燈 惹爆竊疑雲

【本報訊】前晚深夜11時53分，何文田嘉道理道有保安員報案，指發現1號空置獨立屋內有閃燈，懷疑有竊賊潛入爆竊。人員接報趕至，在該獨立屋內發現一名男子，經初步調查後，相信該名男子為上址的替更保安員，事件純屬誤會。