Tesla公路炸彈 兩日爆兩單

涉醉駕失控撞欄 街道賽車嚇破膽 昨日清晨時分，一輛Tesla電動車沿香港仔鴨脷洲橋道行駛，期間懷疑失控，撞毀行人安全島欄杆，男司機沒有受傷。執法人員趕至調查，發現有人步履不穩且身有酒氣，替其「吹波波」後揭發其體內酒精含量超標近兩倍，遂以涉嫌「酒後駕駛」拘捕該男司機。另前晚深夜，一輛Tesla電動車與一輛房車疑把馬路當作賽道，在近元朗市中心狂飆，惟私家車司機技術不精，導致車輛撞欄而搖頭擺尾，險釀成嚴重車禍。

昨清晨5時許，一輛深色Tesla電動車，沿鴨脷洲橋道往香港仔方向行駛，當駛至利枝道交界，電動車懷疑失控，直撞向路中行人安全島欄杆，Telsa車頭凹陷，男司機沒有受傷。

吹波波酒精含量超兩倍 執法人員接報趕至，發現有人臉紅紅且身有酒氣，替其進行酒精呼氣測試後，錄得約60多度讀數，較法例容許的22度超標近兩倍。人員經初步調查後，懷疑有人醉駕，遂以涉嫌「酒後駕駛」，拘捕電動車姓陳（34歲）男司機，並把他帶走作進一步調查，至於涉事電動車則被拖走。

另外，前晚深夜11時許，一輛私家車沿青山公路元朗段中線往元朗市中心方向行駛，當駛至近形點一期停車場入口分岔位前，左線一輛Tesla電動車與一輛房車高速駛至，疑把馬路當作賽道飆車。私家車「車Cam」拍下經過，片段可見電動車及房車司機無視交通規例，先後硬切雙白線爬頭，完全罔顧其他道路使用者安全。

尾隨房車撼壆「頭搖尾擺」 不過，該輛房車切線期間，疑因司機技術欠佳，導致左邊尾轆撞向分岔位石壆，房車隨即失控「頭搖尾擺」，衝前一段路後車身再撞向防撞圍欄，繼而盲衝約100米橫亘路中，司機其後徐徐把車輛駛入巴士站「定驚」。私家車男司機及兩名女乘客目睹意外後，其中一名女乘客語帶諷刺向肇事私家車講「Bye Bye！」另一女乘客赫見炒車，即詢問身旁司機「嘩！嘩！嘩！做乜事？」男司機則回覆稱「黐線呀！」片段至此結束。

元 朗：電動車首先在分岔口切線。 失事私家車越過雙白線。 私家車擦撞石壆。