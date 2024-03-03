4.4萬株砌糖果屋 花卉展瑰麗奪目

逾千學童鑲嵌 維園月中舉行 暖春即將到來，香港花卉展覽將於本月15日至24日，一連10日在維園舉行。超過1,100名來自38間幼稚園、中小學和特殊學校的學生，昨一同到維園參加「賽馬會學童鑲嵌花壇」活動，為香港花展一展技藝，並在約120名綠化義工指導下，協助鑲嵌大型花壇「糖果屋」，屆時市民也可在花展中欣賞到學生們的夢幻手藝！

花壇的設計概念源於童話故事中的糖果屋。由各式糖果和甜點拼砌而成的糖果屋位於森林深處，小徑沿路放置了造型吸引的甜點擺設，糖果屋對面有糖果樹，樹冠閃閃發光，讓遊人恍如置身仙境。整個花壇由約4.4萬株不同品種的花卉植物嵌砌而成，包括康乃馨、毋忘我、菊花、薰衣草、三色堇、秋英和洋鳳仙等，瑰麗奪目，遊人可以近距離欣賞這些由植物鑲嵌而成的雕塑，並拍照留念，花壇在晚間配以燈光效果，日夜景致各具特色。

今年花展開放時間由上午9時至晚上9時，成人入場費為14元，4至14歲兒童、全日制學生、60歲或以上長者、殘疾人士及其照顧者則可以優惠價7元入場，而星期一至五更有入場優惠，部分人士可享免費參觀。花展以色彩繽紛的香彩雀為主題花，並以「雀躍全城」為主題，主題花香彩雀又名天使花，擁有小巧別致的花形和清新的香氣，其花量非常豐富，莖株滿布小花蕾，盛開時茂密有致；花朵迎風搖曳，宛若萬千彩雀躍動，於花展觀賞香彩雀，能讓人充滿活力，喜悅無限。

主題花迎風搖曳 如彩雀躍動 展覽期間，大會亦會舉辦一連串教育與娛樂並重的活動，包括學童繪畫比賽、攝影比賽、植物展品比賽、音樂及文娛表演、花藝示範、綠化活動工作坊、導賞服務、康體活動及親子遊戲等，歡迎市民到場參加。