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豬頸肉撈檬骾喉 29歲女子暈倒

【本報訊】上周五晚上9時47分，一名女子在粉嶺名都商場一間食肆用膳期間，突然不適暈倒，職員見狀慌忙報案求助。
送院搶救回復清醒
救護員接報趕至，即場替姓劉（29歲）女事主急救並由救護車急送北區醫院搶救，她經治理後已回復清醒。據了解，事發時女事主進食豬頸肉撈檬粉，不排除因骾喉暈倒。
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