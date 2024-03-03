24精神健康中心 後日辦開放周

【本報訊】港人生活壓力大，精神健康問題引起社會關注，由社署資助、11間非政府機構在全港營辦的24間精神健康綜合社區中心，將於本月5日至18日期間舉行聯合開放周，各自舉辦不同活動，加強與各界的互動及合作，並向市民介紹中心的服務，以推動香港成為精神健康友善的城市。

加強各界互動合作

勞工及福利局局長孫玉菡出席活動時提到，社會過去發生一些不想見到的悲劇，當局認為在社區層面要有中心，為精神復原人士及家屬提供協助。而中心舉辦開放活動可走入社區，令很多有精神困擾的人士知道可到就近的中心了解更多資訊，認識與自己有相近遭遇的朋友，令自己較「好過」，而社會上部分人未必有嚴重的精神健康問題，但總是多多少少覺得精神受到困擾，出現不開心、不想與人傾訴的狀況，這時社區的精神健康中心就能發揮支援作用。