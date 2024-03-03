昨跌至9℃ 今氣溫回升至雙位數

【本報訊】三月寒懾人，受到東北季候風及一道廣闊雲雨帶影響，本港連日低溫，昨早大部分地區氣溫下降至攝氏9度或以下，早上4時許，市區氣溫亦徘徊在9度左右，新界多區再低一兩度，大帽山昨日最低僅得攝氏0.7度，低溫加上凍雨，令人體感更見寒冷。不過，天文台預測，今日起氣溫將會逐步回升。

後日漸轉潮濕溫暖 昨日清晨5時30分，大帽山郊野公園近停車場錄得氣溫低至攝氏4.9度，現場有濃霧及微雨，能見度約10米。隨後天文台於早上9時錄得氣溫攝氏10度，相對濕度75%。

天文台預料，今早市區最低氣溫約攝氏13度，新界仍然寒冷，普遍再低一兩度。今日最高氣溫約攝氏18度。吹和緩北風，明日轉吹清勁東至東北風。而隨後一兩日氣溫逐步回升，天氣漸轉潮濕溫暖。

展望未來，現時為華南帶來寒冷天氣的東北季候風，明日起至周初會逐漸被一股較潮濕的偏南氣流取代，廣東沿岸地區有幾陣驟雨及薄霧，日間溫暖。不過，預料另一股東北季候風會在周三抵達廣東，稍後沿岸地區風勢較大。

根據九天天氣預報，周四（7日）最低氣溫會下跌至攝氏17度，隨後數日至3月11日亦會徘徊於攝氏17度至攝氏23度之間，期間本港大致多雲，會有一兩陣雨，下周後期稍後沿岸有薄霧。