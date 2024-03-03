東呼即應：平機會淫審食環 充斥冗員嘥米飯

東呼即應揭待遇優厚 惟與表現脫鈎 政府隊伍龐大冗員多，不少機構如淫審處、平機會、食環署、私隱專員公署等，效率低下「嘥米飯」，單是淫審處主審裁判官莫子聰領導下，評出YouTube淫片為I級，已引起社會嘩然；一萬員工應至少縮減至6,000人。有人力資源顧問指，高官與高級公務員有司機、房屋、子女教育、醫療津貼，但表現與所得不掛鈎，待遇比私人機構的行政總裁更優勝；議員則批評公務員不做不錯的心態助長胡混風氣。《東呼即應》一一細數各部門差強人意的表現。

多個部門表現乏善可陳，即使當局早前指會「精簡」解僱表現欠佳公務員流程，但有關人員仍然有兩次機會提交申述書，即使表現持續不達標仍然可以在指明的「觀察期」內改善工作表現至可接受水平，及可以在「特定情況下」延長一次，如果是在私人公司工作應該一早被解僱。

YouTube宣淫賣賤影片竟評Ⅰ級 香港多個浪費公帑的廢衙門中，最經典的莫過於淫褻物品審裁處，本報早前揭發多條YouTube淫片，但其中3條涉及露胸及裸跑影片竟然只被評為Ⅰ級，引起社會嘩然。淫審處評定標準與現實及社會存在極大落差，但即使表現差，高官是否要問責、有沒有後果，同樣是黑箱作業無人知。「YouTube之亂」亦證明政府少少事都處理不好，表現欠佳。

此外，食環署亦經常高踞申訴專員公署市民投訴榜高位，更被嘲捉老鼠平均每隻要逾萬元；又例如私隱專員公署，曾經有「影像性暴力」受害人的容貌及影片被放上網，甚至附以虛假陳述損害名譽向公署投訴，但公署竟然「冇符」，猶如政治花瓶，每年花費近億元公帑。

其他包括醫管局、強積金管理局、平機會等法定機構，不是被鬧「大花筒」成效低，就被指「官場廢舊電池俱樂部」，難怪有人質疑私隱專員公署、淫審處及平機會作為三大政府廢部門，人手大量重疊，建議當局將他們及其他性質相似機構合併，若難以合併不如直接廢除。

《基本法》規定港府必須以「量入為出」為原則避免赤字，高官與其放風有意加稅及開闢新稅開源，倒不如全面檢視，減去無用的「廢柴」部門；並審視各部門成效，將員工數目減至合理水平，從而真正做到節流。

議員斥公僕心態不做不錯 人力資源顧問張慧敏指，首長級職位除了廿多30萬元工資外，還有其他車、司機、出入、旅遊及津貼，以及應酬或各樣支付可以實報實銷，加起來比外面的行政總裁更優勝。而且公務員薪酬是按時發放，薪酬架構不是跟表現掛鈎，不但人工高，還有房屋、子女教育津貼等福利，是私人機構難以比擬，中層公務員7萬多元一個月，已達私人機構高層的薪酬。

議員洪雯認為，公務員存在不做不錯的心態，尤其過去10多年政治環境惡劣，公務員自我保護，只要不犯錯，不在乎能做成事。她續說，此心態要改變，應擔起責任夠膽做事，期待公務員未來可以「站得高、望得遠」。

食環署被嘲捉老鼠平均每隻要逾萬元。 東網版面新設計一撳即睇 公務員不做不錯的心態助長胡混風氣。 東呼即應爆料熱線