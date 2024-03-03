2元乘車不取消 受惠歲數不更改

【本報訊】政府面對千億財赤，不少聲音認為應取消或調整長者及殘疾人士2元乘車優惠，而新一份財政預算案則提出，將於年內檢討2元乘車優惠及公共交通費用補貼計劃。勞工及福利局局長孫玉菡昨日出席活動後重申，不會取消相關優惠，受惠人群亦不會更改。不過，他亦指出隨人口老化，交通費用亦有所增加，將審視可以轉變的地方，以增加政府財政上的可持續性。

年開支約40億 根據財政預算案，2元乘車優惠在2023/24年度開支約40億元，較2019/20年度的13億元增加超過兩倍，連同公共交通補貼計劃開支計算則高達75億元，政府消息人士指當局希望檢討是因為看到目前增長高，期望以可持續模式發展，但當局暫時未有檢討方向或具體目標，安排仍要視乎運輸及物流局的檢討情況。

至於公共交通費用補貼計劃方面，運輸局局長林世雄日前指會在財政可持續下繼續推行，提到計劃由2019年推出至今已調整過數次，今次將會 檢討每月津貼的門檻、比例和上限等。

計劃有逾200萬人受惠，林指現階段說明會否調低津貼額是言之尚早，他又認為若門檻由400元降低至300元，受惠人數將會更多；但若同時調低每月400元的津貼上限，又會對部分市民有影響。