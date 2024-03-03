港府減排 冀3年投放3700電動公共車輛

【本報訊】新能源巴士體驗日昨在零碳天地舉行，旨在推廣新能源巴士，包括電能及氫能源。環境及自然保護基金會表示，香港要做到碳中和實際非常「單純」。環境及生態局則表示，車輛佔香港碳排放量達兩成，因此政府會在2027年年底前投放約3,700輛電動公共交通工具。

環境及自然保護基金委員會主席黃傑龍表示，香港作為服務業城市，有90%的碳排放來自發電、交通運輸及廢物處理，若要達致碳中和，需要市民做到節約用電、出行選擇公共交通工具及盡量減少產生廢物即可。他還表示，香港的主要碳排放間環環相扣，即便巴士改電動，但發電依然需要發電廠發電，造成碳排放，因此政府的統籌是其中關鍵。

運輸成第二大碳排放源 環境及生態局副局長黃淑嫻表示，政府期望在2035年前令香港碳排放水平從2005年水平減半。她指出，交通運輸是繼發電之後香港第二大碳排放源，因此需要發展電動車輛或氫燃料車輛，政府會在2027年年底前投入700輛電動巴士以及約3,000輛電動的士，並且會增加全港充電停車位至20萬個。政府會在今年上半年即推出全港巴士及的士轉型路線圖及時間表，同時呼籲市民在買車時盡量選擇新能源車型。

她指，氫能源由於行車距離及加氫時間均優於電動車，因此特別適用於重型商用車。但就氫能源使用的可靠性及安全性，政府已設立相關小組着手調查研究，包括隧道內使用氫能源車等。政府今年第二季將會公布氫能源發展策略闡述香港氫能源發展的挑戰與方向。