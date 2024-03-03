自動車新規管實施 市民年內或可試坐

【本報訊】新自動車規管制度由本月1日開始實施。運輸及物流局局長林世雄昨日表示，早前曾多次在內地試坐自動車，香港國際機場也有份積極推動自動車，去年更將自動駕駛技術拓展至載人服務。他指，在新例下運輸署可就個別自動車的測試及先導使用，豁免相關交通運輸條例下不適用於自動車的條文，期望市民也有機會在今年內試坐自動駕駛車輛。

林世雄表示，世界各地近年亦不斷測試自動駕駛技術，近年香港也有不同款式的自動車先後在多個地點測試，包括科技園區、西九文化區、大學校園及個別私人屋苑等，當中香港國際機場早於2019年引入自動駕駛拖車，直至去年更將自動駕駛技術拓展至載人服務，以自動駕駛小型巴士接載員工往返機場區內多項設施。

林認為，新例實施後，能夠方便業界在本港的道路上更廣泛及靈活地測試和使用自動車，並獲取自動車在更複雜路況下的實際操作和應用的數據。

智慧交通基金迄批7項目 至於政府10億元的「智慧交通基金」至今共批出了7個自動車及車聯網技術項目，當中5個是由去年至今所批出的，林認為此反映了學界與企業看好自動駕駛技術的發展潛力，他期望透過產學研合作，讓本港的自動駕駛技術早日走向成熟，希望市民在今年內也有機會試坐正在測試的自動駕駛車輛。