滲水辦低效 4萬投訴僅30%獲跟進

【本報訊】本港一些地區舊樓林立，有些樓宇更出現滲水問題。昨日有議員、政黨及香港驗樓師學會，開展專題講座，就港島東區內一些滲水樓宇提供基礎知識與應對方法。有議員指去年的行動反應熱烈，找出很多需維護的樓宇，今年再一次開展行動，又指當局所設立的「滲水辦」部門效率不高，並不能有效處理區內居民訴求，需使用新方式替代舊有方法以增加效率。

半數找不到源頭 議員梁熙表示，在去年的掃雷行動中共找出50幢需即時關注的樓宇，並已向房屋署作出通報。當中就8幢房屋有即時危險又未有工程的樓宇作介入，並代業主進行維修。今次行動主要關注點在樓宇滲水問題上，政府雖有專職部門處理，惟工作效率有待加強。而當局去年接獲逾4萬宗投訴，最終也只有不到三成投訴獲得跟進，一半更是找不到滲水源頭，更有極端個案問題存在長達20年仍未得到解決。

他又指，香港驗樓師學會將利用科技設備以快測模式檢測滲水源頭，對比滲水辦傳統以年計的三部曲流程節省大量時間，期望透過這次試驗，可以用實例證明以漏水快測結果配合法律調解的方式，可更有效解決問題，改變過去三部曲並依賴法庭訴訟的冗長程序文化。

東區區議員植潔鈴則指，講座的資訊自推出後收到很多街坊的報名及查詢，反映出不少居民已飽受滲水問題滋擾，但又未有能力解決，可見問題的嚴重性。植與街坊了解後，發現有部分樓宇已處於滲水辦處理的第二、第3階段，問題亦已拖拉一段很長的時間，情況絕不理想。