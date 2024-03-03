和你lunch癱中環 8人囚33至45月

官指有預謀暴動 案件程度嚴重 在2019年中環「和你lunch」示威活動期間，示威者堵塞畢打街及德輔道中的行車路，燃點雜物和阻塞交通。8名男女包括藝人吳智杰涉嫌參與，被控暴動及蒙面罪。其中3人審前認罪，5人受審後被裁定罪名成立。8名被告昨在西九龍裁判法院（暫代區院）判囚，認罪3被告囚33個月，餘下5人被判囚3年9個月。法官指本案屬有預謀的暴動，程度嚴重，被告的參與程度絕不屬於低。

包括藝人吳智杰 8名被告依次為吳智杰（25 歲，Viu TV演員）、陳維聰（25歲，西廚）、陳敦涵（22歲，酒店接待員）、李晁鋒（24歲，社工）、蔡綺洛（23歲，售貨員）、林梅嘩（23歲，美容師）、陳灝良（24歲，放射治療師）和梁升彥（24歲，教師），上述均為案發時年齡。陳維聰、蔡綺洛及林梅嘩開審前承認暴動罪，他們另被控的「在非法集結時使用蒙面物品」罪、陳被控的「管有危險藥物」罪和蔡被控的「管有物品意圖摧毀或損壞財產」罪，均獲存檔法庭。

案情指，他們被控於2019年11月12日，在中環畢打街與德輔道中及干諾道中交界一帶參與暴動，另被控身處非法集結時使用蒙面物品。法官彭亮廷判刑時指，這次暴動歷時逾3小時，癱瘓中環的主要街道，期間有人舉傘、高叫口號及投擲磚頭。辯方指8名被告於現場逗留的時間短，無證據顯示各人曾作出激進行為或擔任帶領者的角色，但本案屬有預謀的暴動，程度嚴重，各人身上分別備有生理鹽水、手套、護目鏡等裝備，合理推斷他們在有需要時可上前線，或做後勤支援的角色，參與程度絕不屬於低，故以4年監禁為量刑起點。

彭接納各被告的求情共通點，包括案件與8人的良好品格不相符，重犯機會低，被捕至今4年間對被告及其親友有極大的心理壓力，有被告很大可能失去專業資格。其中作為演員的被告吳智杰，案發後被代理人公司解約；米芝蓮餐廳西廚陳維聰及社工李晁鋒失去工作；放射治療師陳灝良轉至小型醫療中心工作；教師梁升彥未能在正規學校任教，開設了教育中心。

女被告獄中誕嬰 另一被告蔡綺洛去年12月在獄中發現自己懷孕，並於今年2月誕嬰，現由丈夫獨力照顧。蔡於去年4月審前覆核時表示會認罪，惟翌日父親因工業意外去世，蔡認為父親因擔心自己而發生意外。彭表示，考慮到上述的求情因素，每人均酌情減刑3個月，而認罪的3名被告則獲四分之一的認罪扣減，判囚33個月，餘下5人則就蒙面罪被判囚6個星期，暴動罪囚45個月，刑期同期執行。案件編號：DCCC 356/2021