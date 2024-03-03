醫健：伶牙俐齒：長期牙骹痛添焦慮 牙醫助診斷和治療

可能有不少人試過牙骹痛，或者張口有「click」聲。不經意咬到硬食物，或打呵欠將口太大，及後好幾天咀嚼肌肉痠軟，張口困難，耳朵前牙骹關節脹痛，這些都可能是牙骹病的徵兆。

牙骹病，亦稱Temporomandibular Disorder（TMD）是指牙骹關節和周圍組織出現功能障礙和痛症。牙骹關節是頭顱骨和下顎的關節，咬合、進食、說話都會活動它，是人體最常用的關節之一。關節中間有一個軟骨關節盆，與下顎張口動作同步活動，發揮避震和潤滑的作用，將摩擦降低，保護關節結構。

有些情況例如創傷會導致連接軟骨關節盆的韌帶鬆弛，令軟骨盆移位，亦因此牙骹活動時要經過軟骨盤，所以發出「click」的聲響。大部分人除牙骹有聲響並沒有其他的症狀，亦沒有為生活和功能帶來不便。但由於牙骹避震較差，加上若病人有磨牙習慣、缺牙等不同因素，可能較容易弄傷關節韌帶或附近的咀嚼肌肉，從而出現炎症，引起面痛、耳痛和頭痛等症狀。若軟骨盆移位嚴重，阻礙牙骹活動，亦會導致張口困難。

牙骹痛除了影響咀嚼和說話功能，研究亦顯示會降低患者生活質素，而長期痛症亦有可能影響情緒。很多患者發覺自己牙骹有聲響或者不適，誤以為自己甩牙骹，或擔心關節退化，因對情況的誤解而形成額外的焦慮。

事實上，牙骹病比想像中普遍，很多調查發現超過一成人曾經試過牙骹痛，而情況在女性和面部畸形的患者例如倒及或歪面更加普遍。亦有很多患者不知道何處求醫。其實，診斷和治療牙骹病是牙醫本科必修科，牙科醫生可以治療大部分牙骹病患者，若患嚴重或複雜的牙骹病亦可轉介至口腔頜面外科醫生作進一步治療。下一次再為讀者講解各種治療牙骹病的方法。

香港大學牙醫學院口腔頜面外科臨床教授梁耀殷